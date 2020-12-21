Тегеран, , 11:43 — REGNUM Власти Ирана перед годовщиной катастрофы лайнера Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» предоставят доклад по ходу расследования. Об этом 21 декабря заявил официальный представитель МИД республики Саид Хатибзаде.

По его словам, Иран прилагает все усилия, чтобы работа в этом направлении продвигалась прозрачно, однако «тема непростая, очень сложная».

«Сегодня или завтра — до годовщины катастрофы — будет опубликован технический доклад и представлен украинской стороне и тем, кто должен знать об этом докладе», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский пассажирский самолет, пролетая над стратегически важным военным объектом, разбился вскоре после вылета из международного аэропорта Имама Хомейни в Иране 8 января 2020 года. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли.

В начале декабря заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов в ходе встречи с послом Ирана Манучехром Моради заявил, что Киев до сих пор не получил обещанных Ираном материалов и доказательств по расследованию крушения самолета.

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