Джакарта, , 11:34 — REGNUM Количество юридических дел, с которыми сталкиваются индонезийские граждане за границей, почти удвоилось на фоне пандемии, сообщает Antara.

«Пандемия увеличила количество дел, обрабатываемых центральным правительством и представительствами Индонезии за рубежом в течение 2020 года, до более чем 43 000 случаев. Это, безусловно, резкое увеличение по сравнению с 2019 годом, 24 465 случаями», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

По словам министра, пандемия усугубила проблемы, с которыми сталкиваются дипломаты, защищая индонезийских граждан за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно напомнил правительству о распространении в Великобритании нового мутировавшего варианта коронавируса.

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