Москва, , 11:31 — REGNUM В России прошли успешные испытания новейшего транспортно-боевого вертолёта Ми-8АМТШ-ВН с высокоточным оружием, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Винт вертолета (сс) George Chernilevsky

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Ми-8АМТШ-ВН выполнил стрельбу управляемыми ракетами комплекса «Атака-ВМ» по мишеням, имитирующим бронетехнику противника, а также применил неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах.

В ходе испытаний опытного образца подтвержден статус летающей боевой машины десанта (БМД). Новый вертолет станет многофункциональной машиной для выполнения ударных, штурмовых и десантно-транспортных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооружённые силы РФ в 2020—2021 годах получат первые десять вертолётов Ми-8АМТШ-ВН специального назначения.

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