Вильнюс, , 11:23 — REGNUM 21 декабря в Литве начали действовать новые правила въезда на территорию республики на личном автомобиле. В стране открыли 250 контрольно-пропускных пунктов на границе со странами ЕС — Польшей и Латвией. Полиция и пограничники проверяют каждого пытающегося въехать в страну, есть ли у него разрешение на это. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Журналисты отмечают, что литовское правительство в среду, 16 декабря, приняло решение изменить правила посещения республики, которое для соседей из ЕС оставалось свободным. Его причиной послужила тяжелая эпидемиологическая обстановка — Литва является одним из лидеров по распространению коронавирусной инфекции в ЕС.

Так, за прошедшие сутки в Литве выявили 3 219 новых случаев заражения коронавирусом. В стране от COVID-19 умерли 33 человека. На сегодняшний день в стране выявили 110 тысяч случаев заражения при населении страны всего 2,9 млн человек.

Въезд на территорию республики теперь разрешен только через контрольно-пропускные пункты, на которых в настоящее время работают до 900 полицейских и пограничников. Власти предупреждают, что за попытки нарушения правил предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1500 евро. Разрешение на въезд для иностранцев остается только для водителей фур и иных лиц, вынужденных посещать республику по работе.