Париж, , 12:04 — REGNUM Государственный секретарь транспорта Франции Жан-Батист Джеббари прокомментировал информацию об ограничении транспортного сообщения между Францией и Великобританией из-за выявления на территории последней нового штамма коронавируса.

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В своем интервью BFM TV в понедельник, 21 декабря, Джеббари пояснил, что «прежде всего, следует разработать эффективный санитарный протокол, который позволит нам восстановить движение транспорта».

«Затем следует подумать о практических вещах, потому что мы должны продолжать перевозить товары, и о тех лицах, которые нуждаются в сохранении сообщения, в частности граждане Франции, которые сейчас находятся в Великобритании», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в полночь 21 декабря Франция запретила въезд на территорию страны лиц и торгового транспорта, прибывающих из Великобритании, в связи с распространением нового, более заразного, вида коронавируса.

Премьер-министр страны Жан Кастекс позже уточнил, что ограничения касаются водного, воздушного и железнодорожного транспорта.

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