Москва, , 11:08 — REGNUM Поправка о самостоятельной блокировке противоправного контента соцсетями не носит репрессивного характера, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский предложили нижней палате парламента поправку, обязывающую социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. При этом поправка дает право пользователю обжаловать решение о блокировке контента.

Это продолжение линии на наведение порядка в интернете и его очищения от негативного контента, отметил Хинштейн ТАСС.

Изменение предлагается ко второму чтению законопроекта о регулировании социальных сетей.

Если закон будет принят, то соцсети будут обязаны сами искать и блокировать, например, контент с порнографией, пропагандой наркотиков, призывами к незаконным митингам, а также к постам, выражающим «явное неуважение» к обществу, государству и Конституции РФ.

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