Ереван, , 10:57 — REGNUM Российская сторона координирует процесс размещения армянских и азербайджанских пограничников вдоль автодороги в Сюникской области Армении, граничащей с Азербайджаном. Об этом заявил армянский министр обороны Вагаршак Арутюнян в интервью ведомственному ресурсу «Зинуж Медиа».

Следите за развитием событий в трансляции: «Миротворцы и статус Нагорного Карабаха – все новости»

Пограничники РФ, пояснил он, контролируют участок автодороги Горис-Давид Бек длиной 21 км. Армянские погранвойска стоят на своей территории и визуально контролируют дорогу, обеспечивая безопасность второй линии. За ними находится армия.

Договорённости с Азербайджаном таковы, что между позициями пограничников с обеих сторон и самой дорогой никаких войск быть не должно.

«С их стороны дорога также находится под визуальным контролем и между позициями их погранвойск и дорогой не должно быть никаких подразделений вооруженных сил», — сказал Арутюнян об Азербайджане.

Вопрос о расстоянии между дорогой и наблюдательными пунктами решается вместе с российской стороной. У России есть пропускные пункты на горисском участке и у Давид Бека, через них идёт трафик. Безопасность трассы, таким образом, обеспечена, добавил министр.

Ранее минобороны Армении сообщило об участии российских пограничников в обеспечении безопасности на проблематичных участках автодороги в Сюникской области.

Читайте также: Протестующие в Армении пытаются помешать визиту Пашиняна в Сюник