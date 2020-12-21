Екатеринбург, , 10:41 — REGNUM Бывший первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов официально стал первым вице-мэром главы Екатеринбурга. Соответствующая информация размещена на сайте городской администрации.

Администрация города Екатеринбурга Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

На должности первого заместителя главы города ранее был Александр Ковальчик. Он теперь назначен руководителем аппарата мэрии Екатеринбурга.

Кто получит должность Орлова в администрации губернатора, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местных СМИ предположили, что Алексей Орлов станет главой Екатеринбурга вместо Александра Высокинского.

Читайте ранее в этом сюжете: Алексей Орлов назначен первым заместителем мэра Екатеринбурга

Читайте развитие сюжета: Глава Екатеринбурга покинет свой пост по предложению губернатора