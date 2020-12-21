Уфа, , 10:34 — REGNUM Традиционное послание главы Башкирии Государственному Собранию — Курултаю республики было решено перенести на 2021 год. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики.

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По его словам, послание главы республики традиционно всегда проходило в конце года. Но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой было принято решение о переносе этого мероприятия на 2021 год, чтобы не создавать проблем.

Хабиров отметил, что не хотелось бы оглашать послание в пустом зале. Но если эпидемиологическая ситуация не изменится до весны, тогда руководство региона подумает формате онлайн-послания, сообщил он.

«Мы много думали… У нас традиционно, а не в соответствии с какими-то законодательными актами, послание Главы республики проходило где-то в конце года, в декабре. Но с учетом ситуации с коронавирусом, решили перенести на следующий год, чтобы не создавать нам всем проблем. Посмотрим, как в следующем году, в пустом зале не хотелось бы мне послание оглашать», — заявил Хабиров.

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