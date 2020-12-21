Джакарта, , 10:23 — REGNUM Губернатор столицы Индонезии Джакарты Аниес Басведан официально продлил антикоронавирусные ограничения на две недели — начиная с 21 декабря 2020 года по 3 января 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

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«Мы будем следить за мобильностью населения и контролировать ее, чтобы не было передачи коронавируса в Джакарте, поэтому нам, особенно семьям в Джакарте, необходимо воздерживаться от проведения праздничных мероприятий вне дома, в частности за пределами Джакарты», — заявил губернатор.

«Мы призываем каждого из нас воздерживаться от поездок, не говоря уже о том, чтобы уезжать из города», — добавил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии выявлено самое высокое число активных случаев COVID-19 в Юго-Восточной Азии.

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