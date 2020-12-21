Бишкек, , 10:18 — REGNUM На выборах президента Киргизии планируется задействовать более 11 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявил министр внутренних дел республики Улан Ниязбеков на совещании по подготовке к президентским выборам.

Глава МВД отметил, что сотрудники органов внутренних дел должны незамедлительно реагировать на все нарушения на выборах и пресекать другие противоправные действия. Всего в республике откроются 2420 избирательных участков.

Напомним, досрочные выборы президента Киргизии запланированы на 10 января 2021 года. На высший пост претендуют 18 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборах в Киргизии зарегистрировали 78 международных наблюдателей