Джибути, , 10:23 — REGNUM Дипломатическая напряженность между Кенией и Сомали вызывает озабоченность Африканского союза (АС). Об этом сообщает Daily Nation со ссылкой на заявление председателя Комиссии Афросоюза Мусы Факи Махамата, сделанное 20 декабря на 38-м внеочередном саммите Ассамблеи глав государств и правительств межправительственного органа по вопросам развития в Джибути.

В заявлении он призвал к проведению переговоров между лидерами двух стран. Председатель комиссии Афросоюза также предостерег от стремительного отказа Сомали от каких-либо связей с Кенией, заявив, что это может поставить под угрозу региональную безопасность.

Он подчеркнул, что Сомали и Кения должны урегулировать свои разногласия путем диалога, чтобы обеспечить региональное сотрудничество в борьбе с «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими вызовами.

Факи отметил, что две страны имеют давнюю историю добрососедства.

«Кения, следует отметить, является страной, предоставляющей войска АМИСОМ, и принимает у себя большое сообщество сомалийских беженцев», — сказал он, имея в виду силы Африканского союза в Сомали.

Эти силы, известные как миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), призваны стабилизировать ситуацию в стране и действовать в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН.

«Я убежден, что давние и прочные связи между двумя странами и народами могут преодолеть нынешние вызовы», — сказал Факи.

Саммит был созван для обсуждения таких вопросов, как гуманитарная ситуация в эфиопском Тыграе, пандемия коронавируса в Африке и напряженности в отношениях между Сомали и Кенией.

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