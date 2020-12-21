Сеул, , 10:16 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук провел телефонные переговоры с австралийской коллегой Линдой Рейнольдс, с которой обсудил вопросы активизации двустороннего военного сотрудничества и обменов кадрами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках переговоров представитель Южной Кореи выразил благодарность австралийским ветеранам Корейской войны, а также выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между странами в преддверии 60-летия установления дипломатических отношений.

Стороны высоко оценили оборонное сотрудничество в период пандемии коронавируса, а также выразили надежду на возможную личную встречу на мероприятиях высокого уровня, запланированных в 2021 году в Южной Корее, включая министерскую конференцию ООН по поддержанию мира и пятый раунд переговоров министров иностранных дел и обороны в формате 2+2.