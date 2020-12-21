Ереван, , 10:00 — REGNUM Протестующие в Сюникской области Армении, которая расположена на границе с Азербайджаном, пытаются блокировать дорогу, по которой в регион приедет с визитом армянский премьер-министр Никол Пашинян. Об этом 21 декабря сообщает агентство News.am.

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«Жители Сюника на акции протеста скандируют «Никол — предатель!», стремятся помешать визиту премьер-министра (Пашиняна)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ночь на 21 декабря ко въезду в регион было переброшено около 2 тыс. армянских полицейских, которые не дают блокировать дорогу, и в результате этого между ними и протестующими произошли столкновения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что строительство блочно-модульного городка для представителей миротворческих сил России в Степанакерте закончено.