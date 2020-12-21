Сеул, 21 декабря 2020, 09:40 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост уровня поддержки политики главы государства. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.
Согласно результатам опроса, проведённого с 14 по 18 декабря среди 2514 человек старше 18 лет, за неделю уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина вырос на 2,8%, до 39,5%.
Не одобряют деятельность главы государства 57,7% респондентов, что на 0,5% меньше, чем неделю назад.
Уровень поддержки партии оппозиции «Сила народа» сохранился на уровне прошлой недели (31,6%), а правящей Демократической партии «Тобуро», напротив, сократился на 0,2%, до 30,6%.
Между тем, уровень поддержки Народной партии составил 7,2%, а Открытой демократической партии — 3,4%.