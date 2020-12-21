Сеул, , 09:40 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост уровня поддержки политики главы государства. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин Kremlin.ru

Согласно результатам опроса, проведённого с 14 по 18 декабря среди 2514 человек старше 18 лет, за неделю уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина вырос на 2,8%, до 39,5%.

Не одобряют деятельность главы государства 57,7% респондентов, что на 0,5% меньше, чем неделю назад.

Уровень поддержки партии оппозиции «Сила народа» сохранился на уровне прошлой недели (31,6%), а правящей Демократической партии «Тобуро», напротив, сократился на 0,2%, до 30,6%.

Между тем, уровень поддержки Народной партии составил 7,2%, а Открытой демократической партии — 3,4%.