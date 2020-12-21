Москва, , 09:30 — REGNUM Численность государственных служащих в России должна быть оптимизирована в соответствии «с реально осуществляемыми функциями и полномочиями, установленными целями и конечными результатами деятельности», а не путём пропорционального сокращения федеральных органов исполнительной власти на произвольно установленную величину (5%, 10% или 20%). Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ, опубликованном 21 декабря.

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В ВШЭ полагают, что при текущем уровне вакансий в федеральных ведомствах (в среднем около 18%) сокращены в основном будут не реальные госслужащие, а вакантные позиции.

Эксперты НИУ ВШЭ отмечают, что в центральных аппаратах 52 ведомств в 29 из них почти треть чиновников (30%) занята не профильной работой, а рутинными и обеспечивающими функциями. Этот перекос необходимо устранить за счёт цифровизации процессов, полагают эксперты. Это позволит высвободить до 2267 человек (из 19 973) фактической численности, занятых в осуществлении функций и полномочий, или до 6799 человек (из 24 505 человек) относительно предельной численности с учётом сокращения вакансий, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад.

Также отмечается, что изменения в структуре должны привести к расширению аналитических и прогнозных функций и в министерствах, и в аппарате правительства, где сейчас во многих департаментах собраны совершенно разные отрасли и компетенции.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступил с предложением с 1 января 2021 года начать оптимизацию системы госуправления и провести её за три месяца — до 1 апреля 2021 года. Он подчеркнул, что административную реформу откладывать больше нельзя. Предполагается, что штат центральных аппаратов федеральных органов власти будет сокращён на 5%, а территориальных органов — на 10%.

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что реформа аппарата госслужащих в России назрела уже давно. Она указала на важность наряду с предпринимаемыми российским правительством оперативными мерами повышать эффективность государственного управления «в самом широком смысле»: управление экономикой, управление социальной сферой, административное управление.

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