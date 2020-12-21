Банги, , 09:39 — REGNUM Экс-президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Франсуа Бозизе отрицает, что он замышляет государственный переворот. Об этом сообщает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление официального представителя экс-президента Кристиана Гинебема.

В субботу, 19 декабря, правительство обвинило Франсуа Бозизе в том, что он выдвинулся в сторону столицы страны, Банги, с повстанческими вооружёнными силами за неделю до всеобщих выборов. Однако Гинебем сказал, что экс-президент находился в своем доме в Босангоа.

«Если в сознании некоторых людей в вооруженных группах он представляет альтернативу [действующей власти], то это не вина Франсуа Бозизе», — сказал он в интервью RFI.

«Возможно, это вина тех, кто не смог предложить достойную альтернативу», — подчеркнул Гинебем.

Напряженность возросла в ЦАР после того, как кандидатура Бозизе на президентских выборах, которые пройдут на следующей неделе, была отклонена верховным судом страны.

В пятницу, 18 декабря, в ЦАР были направлены миротворческие вилы ООН. Действующий президент Фостин Арканж Туадера настаивал на проведении выборов, заявив, что присутствие армии и миротворцев ООН гарантирует безопасность. Однако оппозиционные партии, в том числе партия Бозизе, призвали отложить голосование «до восстановления мира и безопасности».

По словам журналистов, повстанческие группировки захватили несколько городов недалеко от столицы ЦАР, вступив в столкновения с правительственными войсками и разграбив имущество.

ЦАР — одна из самых бедных и нестабильных стран Африки, несмотря на то, что она богата такими ресурсами, как алмазы и уран. По оценкам ООН, половина населения страны зависит от гуманитарной помощи, и до одной пятой части ее жителей были перемещены.

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