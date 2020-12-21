Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Палата представителей, за ней Сенат Конгресса США, а затем и действующий президент Дональд Трамп одобрили инициативу о продлении на сутки финансирования федерального правительства. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Действие прежней резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекло в ночь на 21 декабря (08:00 мск). Утверждение новой резолюции позволило избежать шатдауна — паузы в работе правительства.

Шатдаун в США произошёл 22 декабря 2018 года, тогда госслужащие находились в вынужденном отпуске 35 дней. Новый временный бюджет — четвёртый по счёту. Такой документ утверждают раз за разом с 1 октября, то есть с начала в США очередного финансового года.

Как сообщало ИА REGNUM, американские законодатели не могут согласовать полноценный бюджет, расходясь во мнениях относительно поддержки экономики и граждан в условиях пандемии нового коронавируса. Так, демократы полагают, что нужно выделить каждому гражданину по $1200, а республиканцы выступают за пособие в $600. Законопроект предусматривает выделение более $900 млрд для поддержки экономики в период вызванного пандемией кризиса.