Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джо Байден не будет обсуждать расследование в отношении своего сына Хантера с кандидатами на пост генпрокурора. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщила советник политика Джен Псаки.

Хантер Байден Ben Stanfield

«Байден не будет обсуждать это (расследование в отношении сына) с кем-либо, кого он рассматривает на этот пост, и он не будет обсуждать это с будущим генеральным прокурором», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что обвинения в отношении его сына выдвигаются по политическим мотивам, а потому представитель американской Демпартии не считает их поводом для беспокойства.

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