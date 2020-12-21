Москва, , 09:11 — REGNUM Двое граждан Индонезии в России получили награду Хасана Вираджуды от министерства иностранных дел Индонезии за их вклад в защиту индонезийских граждан за рубежом, сообщает посольство Индонезии в Москве.

Награда была присуждена на мероприятии, которое проводилось непосредственно в министерстве иностранных дел Индонезии в Джакарте.

Посол Индонезии в России Хосе Таварес и другие официальные лица посольства Индонезии в Москве виртуально присутствовали на церемонии награждения.

Посол высоко оценил награждения Юлии Пурнанинг Дях и Андри Новианшах. По словам посла, получить награду было непросто. Вклад индонезийских граждан за рубежом высоко оценивается правительством Индонезии, в данном случае министерством иностранных дел.

Известно, что Юлия Пурнанинг Дях, проживающая в Санкт-Петербурге, преподает лингвистику. Юлия уделяет большое внимание индонезийским трудовым мигрантам в России, особенно тем, у кого есть проблемы с компаниями или работодателями.

Андри Новианшах, второй секретарь посольства Индонезии в Москве был награжден за вклад в защиту индонезийских граждан в Дамаске (Сирия) с августа 2018 года по август 2020 года. Во время своего пребывания в посольстве Индонезии в Дамаске Андри занимался различными вопросами защиты индонезийских граждан в Сирии, особенно рабочих-мигрантов и индонезийских студентов.

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