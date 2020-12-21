Варшава, , 09:00 — REGNUM Вице-премьер-министр Польши и глава правящей партии «Право и справедливость» («ПиС») Ярослав Качиньский в интервью для Rzeczpospolita заявил, что планирует снова баллотироваться в лидеры партии. Однако, по планам 71-летнего политика, это будет в последний раз.

«Если пройдет пандемия, в нашей партии будут съезд и выборы нового руководства. В этот раз я буду снова баллотироваться на должность председателя партии. Но это точно будет последний раз», — отметил глава правящей партии.

Качиньского спросили, не является ли для него примером для продолжения политической карьеры избранный президент США Джо Байден, которому 78 лет.

«В Польше нет традиции геронтократии. Канонический возраст в Церкви — 75 лет. Достаточно. Но это не значит, что я буду в политике до этого возраста. Может быть, я уйду раньше — это будет решение партии, в которой сейчас много молодых, энергичных людей. Они вполне могли бы меня заменить», — подчеркнул политик.

Съезд партии «Право и справедливость» и, соответственно, выборы нового главы были первоначально запланированы на прошедшую осень. Глава исполнительного комитета «ПиС» Кшиштоф Соболевский в конце ноября заявил, что мероприятия должны быть перенесены на начало следующего года из-за пандемии. При этом он подчеркнул, что теперь на первом месте борьба с пандемией, что делает вероятным перенос съезда на ещё более позднее время.