Новосибирск, , 08:57 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил главу комитета рекламы и информации города. Им стал Олег Хорошунов, сообщил официальный телеграм-канал «Мэр_и_я».

По словам градоначальника, ключевые задачи для нового руководителя — «улучшение визуального облика города за счёт приведения к единым стандартам вывесок и рекламы на фасадах зданий, сокращение числа рекламных конструкций и снижение «информационного шума» на улицах».

Согласно официальным данным, Олег Хорошунов окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «антикризисное управление». Был помощником депутатов Законодательного собрания региона и Государственной думы РФ. С 2016 по 2019 год работал начальником отдела по организационному обеспечению деятельности заместителя мэра Новосибирска, с 2019 года — коммерческим директором ООО «ПРОФИТ».

Напомним, что в 2019 году в Новосибирске утверждён архитектурно-художественный регламент размещения информационных и рекламных конструкций.