Челябинск, , 08:41 — REGNUM В администрации Челябинска произведены новые кадровые назначения. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Управление муниципальных закупок возглавил Артём Колесников. О нём известно, что он родился в 1980 году в городе Кыштыме. До назначения чиновник являлся заместителем главы этого управления.

Управление экологии и природопользования возглавил Иван Кинёв, родившийся в 1987 году на территории Красноармейского района. Он до назначения руководил одним из отделов в городском управлении ЖКХ.