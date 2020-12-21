Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Власти США осуждают ракетный удар по «зелёной зоне» Багдада и считают ответственными за него вооруженные формирования, которые поддерживает Иран. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео, его слова обнародовала пресс-служба Госдепартамента.

«США решительно осуждают последнюю атаку поддерживаемых Ираном вооруженных формирований на международную зону в Багдаде», — подчеркнул глава американской дипломатии.

Помпео отметил, что среди сотрудников посольства США пострадавших нет. В результате ракетного обстрела имела место «потеря» среди городского населения, также пострадало иракское гражданское имущество. Идет ли речь о раненом или убитом человеке, он не уточнил, но пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Госсекретарь призвал иракских граждан поддержать усилия их правительства по укреплению суверенитета страны и привлечению к ответственности тех, кто устроил атаку.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря по меньшей мере три ракеты упали в центре Багдада, в районе, где находятся государственные учреждения и иностранные дипломатические миссии, включая посольство США.

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