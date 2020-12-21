Джакарта, , 08:37 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии запросили у посольства Германии в Джакарте разъяснений относительно сообщений о том, что один из дипломатов посетил штаб-квартиру Фронта исламских защитников, сообщает CNN Indonesia.

«Мы все еще ждем заявления от посольства Германии. Мы попросили разъяснений», — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах.

Известно, что в социальных сетях стали активно обсуждать визит немецкого дипломата в штаб-квартиру индонезийской организации в Джакарте.

Визит представителя посольства Германии, как ожидается, обратит международное внимание к делу о гибели шести членов организации во время столкновений с полицией.

Напомним, Фронт исламских защитников — это индонезийская организация, созданная в 1998 году. Организация организовала ряд массовых религиозных и политических акций протеста. Наиболее ярким примером являются протесты в Джакарте в ноябре 2016 года.