Берн, , 08:36 — REGNUM Авиасообщение между Швейцарией, Великобританией и ЮАР приостановлено из-за появления нового штамма коронавируса. Такое решение принято Федеральным управлением гражданской авиации (OFAC) Швейцарии, сообщает пресс-служба ведомства.

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Воздушное сообщение между Швейцарией и названными странами прекращено с начала суток 21 декабря «до дальнейшего уведомления». Таким образом власти страны отреагировали на появление вируса, который, предположительно, заразнее его ранее известной формы.

Вечером 20 декабря OFAC проинформировало о чрезвычайной ситуации аэропорты авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о выявлении в Великобритании новой мутации коронавируса. Власти ряда стран приостановили воздушное сообщение с Соединённым Королевством.

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