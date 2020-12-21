Екатеринбург, , 08:12 — REGNUM Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов переходит на работу в мэрию Екатеринбурга. В городской администрации он займёт должность первого заместителя главы города. О назначении Орлова на эту должность мэр столицы Среднего Урала Александр Высокинский сообщил сегодня, 21 декабря, в ходе утреннего совещания.

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«Алексей Валерьевич человек опытный, прошу любить и жаловать, оказывать методическую поддержку», — сказал градоначальник, слова которого приводит портал Е1

Добавим, что Александр Ковальчик, занимавший эту должность с начала 2019 года, назначен руководителем аппарата мэрии.

Напомним, в конце августа 2014 года, Алексей Орлов был назначен на пост первого заместителя председателя правительства — министра инвестиций и развития. Позднее приступил к исполнению полномочий первого заместителя губернатора Свердловской области — первого заместителя председателя правительства региона.

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