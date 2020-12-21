Москва, , 04:28 — REGNUM Россия пока совершенно не готова к новым мировым реалиям, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Современная Россия существует в очень неспокойном мире, где Китай по самым объективным показателям экономики, которым придерживается Всемирный Банк и МВФ, которые также являются главными критериями экономической мощи, обогнал США на 10%.

Никогда не бывает так, чтобы экономическая мощь была сама по себе, а политическая — сама по себе. Поэтому уже сегодня на Западе мягко разминается вопрос ведения войны на тихоокеанском театре.

«Значит, мы живем в мире, в котором не наша степень белости и пушистости определяет результат, а вот эти наши ракеты и наша способность создать такую внутреннюю ситуацию в стране, при которой любое посягновение на нашу целостность и политическую стабильность окажутся невозможным. Пока этого нет», — подытожил Кургинян.