Москва, 21 декабря 2020, 04:28 — REGNUM Россия пока совершенно не готова к новым мировым реалиям, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Современная Россия существует в очень неспокойном мире, где Китай по самым объективным показателям экономики, которым придерживается Всемирный Банк и МВФ, которые также являются главными критериями экономической мощи, обогнал США на 10%.
Никогда не бывает так, чтобы экономическая мощь была сама по себе, а политическая — сама по себе. Поэтому уже сегодня на Западе мягко разминается вопрос ведения войны на тихоокеанском театре.