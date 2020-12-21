Москва, 21 декабря 2020, 04:21 — REGNUM Украина, Белоруссия и прочие страны могут стать единым фактором противодействия России под командованием Турции и с отмашки из США, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, он достаточно информированный и опытный человек, чтобы понимать, что подобное не может происходить без отмашки американских хозяев Украины. В противном же случае, кто теперь новый ее хозяин? В любом случае, этот хозяин дает Украине команду «фас!».