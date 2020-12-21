Москва, , 04:21 — REGNUM Украина, Белоруссия и прочие страны могут стать единым фактором противодействия России под командованием Турции и с отмашки из США, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Никто не снял с повестки дня Белоруссию… Мне все время говорят, что совокупные силы нескольких стран слабее сил одной страны… пока эти страны не имеют общей цели и не дополняют друг друга по определенным параметрам. Например, у Украины военно-морского флота, но у Турции он есть и есть совместные проекты по корветам, согласно которым Турция будет предоставлять Украине военно-морской флот и укреплять ее. То же самое происходит с беспилотниками. То же самое происходит с новыми и новыми проектами», — заявил Кургинян.

По его словам, он достаточно информированный и опытный человек, чтобы понимать, что подобное не может происходить без отмашки американских хозяев Украины. В противном же случае, кто теперь новый ее хозяин? В любом случае, этот хозяин дает Украине команду «фас!».