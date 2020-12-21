Вашингтон, , 04:21 — REGNUM Сотрудничество США и Китая в космической сфере считают важным советники кандидата в президенты Джозефа Байдена. Об этом 21 декабря сообщает издание Politico.

В команде Байдена уверены, что «ограниченное космическое партнёрство между Пекином и Вашингтоном может снизить напряженность и вероятность дестабилизирующей космической гонки». Этот шаг сравнивается с взаимодействием между космическими программами США и СССР в самый разгар холодной войны.

Споры на тему сотрудничества США с Китаем в космической сфере стали особенно актуальны после возвращения из космоса и приземления в автономном районе КНР Внутренней Монголии капсулы китайского беспилотного космического аппарата «Чанъэ-5» с образцами лунного грунта. Китай стал первой после СССР страной, осуществившей за последние 44 года доставку со спутника Земли геологических образцов.

По данным издания, большинство связанных с космической отраслью экспертов и чиновников уверены в том, что отстранение от Китая в космической сфере может лишить США позиций глобального лидера. При этом американские законодатели отнеслись со скепсисом к идее сотрудничества с КНР, пояснив, что всё, чем делятся США с Китаем, в конечном итоге может нанести ущерб США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Дональд Трамп подписал директиву об использовании ядерной энергии для обеспечения преимущества США в космосе.

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