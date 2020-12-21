Москва, 21 декабря 2020, 04:04 — REGNUM Турция стала совершенно отдельным и крупным фактором мировой политики в последние недели, и эта тенденция несет угрозу России, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что уже в одной из крупнейших израильских газет The Jerusalem Post говорится о том, что Турция, а не Иран является главным врагом Израиля, чего невозможно было представить буквально пять лет назад. Поскольку ранее Израиль считал Турцию главным светским братом Израиля, в отличие от враждебного мусульманского Ирана. Теперь же все иначе. И это глобальные изменения всей конфигурации сил в мире.
Все это последовало на заявления президента Турции, что Иерусалим — это турецкий (османский) город, которые арабы так и не смогли взять, а он не «какой-то там араб», он турок, который такой оплошности не допустит. Точно также нагло Турция ведет себя внутри Туркестана, считая, что схватила «Бога за бороду», она же поддерживает Украину. На фоне этого Иран чувствует некое беспокойство. И все это очень опасно для России.