Москва, , 03:48 — REGNUM Россия может быть «белой и пушистой» или любой другой, важно чтобы она была «несъедобной», заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Вопрос возникает не о том, белые мы, или пушистые, а в том, насколько мы несъедобные. И ведь это определяется не только количеством ракет, хотя это совершенно необходимо, это определяется суммой показателей», — заявил Кургинян.

Он отметил, что происходящее сейчас в США напоминает разминку очень крупной игры. В частности, Джо Байден и его команда управляются из офиса экс-президента США Барака Обамы, который, в свою очередь, очень тесно связан с потенциальным вице-президентом США Камалой Харрис и Фондом Сороса. И в этой ситуации Байден может отойти на второй план, уступив Харрис, Обаме и Соросу. А это чревато определённым поворотом политики США в отношение «белой и пушистой» России.

«Посмотрите на заголовки этой недели. Это непрерывные западные заголовки, как мы будем воевать с Китаем, с Россией, каким образом мы нанесем ядерный удар, каковы соотношения сил военно-морского флота… Может это облако и не прольется какой-то реальностью, но оно же есть!», — добавил политолог.

Напомним, что президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из западных журналистов во время ежегодной пресс-конференции заявил 17 декабря, что относительно западных стран и НАТО, Россия действительно «белая и пушистая».