Анкара, , 23:45 — REGNUM Временно приостановить авиасообщение с Британией, Данией, Нидерландами и ЮАР, где выявили новый штамм коронавируса, решили власти Турции. Об этом сообщил 20 декабря министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в соцсети Twitter.

Самолёт авиакомпании Turkish Airlines John Taggart

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»В Великобритании из-за мутации коронавируса увеличилась скорость его передачи, — написал Коджа. — … Принято решение о временной приостановке рейсов из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР».

Он добавил, что соответствующее поручение дал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в связи с обнаружением нового штамма SARS-CoV-2 ввёл в Лондоне и регионах страны ряд дополнительных ограничений.

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