Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Команда избранного президента Соединённых Штатов Джо Байдена после его вступления в должность главы Белого дома рассмотрит несколько вариантов «наказания России за её предполагаемую роль в беспрецедентном взломе американских правительственных агентств и компаний». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, команда демократа рассматривает шаги «от новых финансовых санкций до кибератак на российскую инфраструктуру».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США сообщили о масштабной кибератаке, которая была осуществлена через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Позднее действующий президент США Дональд Трамп отметил, что масштаб хакерской атаки был преувеличен в СМИ, и выдвинул версию о причастности к кибератаке Китая, а не России.

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