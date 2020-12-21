21 декабря 2020 | Время чтения 6 мин

Сверхзадача Запада (главного кукловода оппозиции) – не допустить прихода к президентской власти тех сил, которые продолжат курс Путина на суверенитет России и консолидацию вокруг неё постсоветского пространства. Если этого не удастся предотвратить, то максимально ослабить возможности любого президента после выборов-2024.

Александр Халдей, , 01:34 — REGNUM В российских СМИ после пресс-конференции Владимира Путина и всего, что ей предшествовало, разворачивается дискуссия о том, что, собственно, сценарий оранжевой революции в России написан и опробован в Белоруссии. Он будет иметь свои особенности, привязку к политическому календарю России и её специфике. Но в целом убеждённость в том, что белорусский сценарий для России готов и находится в стадии редакторской правки, крепнет с каждым днём.

Джон Сингер Сарджент. Марионетки. 1903

Поток внешне разрозненных событий сплетается в канву с однотипным фоном: началась подготовка российского майдана, приуроченного к дате выборов в Государственную думу. Но это не конечная станция, а промежуточная. Дестабилизация должна стать перманентной, нарастающей, её нельзя позволить загасить.

Она должна создать новую политическую реальность, где брожения не прекратятся до президентских выборов, и после временного спада будет вторая протестная волна, ещё более сильная. Итог — делегитимация президентских выборов в России со сносом её политической системы.

Если замысел не удастся (программа-максимум), то борьба за его воплощение в любом случае внесёт в общество конфликт, плоды которого останутся и будут разъедать новую властную конструкцию (программа-оптимум), создавая возможности для целого веера сценариев постоянного внешнего давления на победителей (программа-минимум).

Все оранжевые революции, как известно, стартуют с момента окончания проведения экзитполов. Начинается кампания по дискредитации выборов, там и сям возникают разрозненные атаки на власть, стремящиеся рассеять внимание силовиков. Однако все экспромты должны быть тщательно отрепетированы, и потому для нужной реакции общества его заранее начинают приучать к мысли о заведомой нелегитимности выборов.

Протестующие в Минске © ИА REGNUM

Революцию заботливо готовят и пользуются тем, что власть неповоротлива, как обычно, что-то непременно проворонит, где-то опоздает, а где-то перегнёт палку и непременно подставится под удар. Ведь она только отбивается, а выбор времени и места нападения у оппозиции. Она захватывает стратегическую инициативу и штурмует осаждённую крепость власти, постепенно истощая её ресурсы.

Если же власть выйдет из крепости в поле и разгонит оппозицию, то та с криками «Слабых бьют!» разбежится по забугорным кустам, а к осаде подключатся регулярные политические войска иностранных государств — спонсоров оппозиции, и в итоге власть будет похожа на медведя, отбивающегося от стаи волков.

Если войну можно выиграть, спровоцировав врага напасть первым, то в драке побеждает тот, кто первым внезапно ударит. Геополитика — это война, в ней порой имеет смысл дать напасть на себя, чтобы потом разбить врага.

Отношения с оппозицией — это драка. У оппозиции рядом стоят сочувствующие, в любой момент готовые присоединиться к нападающим. По сути, это как провокация нападения хулиганов — сначала для затравки высылают вперёд наглых хлюпиков, а после того, как им дадут по шее, из кустов выходят те, кто как бы их защищает. У того, кто хочет избежать драки, нет выхода.

В СМИ уже попал календарный план протестной кампании несистемной оппозиции на 2020−2021 годы. Он прост, как вузовская контрольная работа по политтехнологии выборов на факультете «Связи с общественностью». Вот его составные части:

Декабрь 2020. Под видом утечек в СМИ попадают «планы» в виде разнарядок по результатам грядущих выборов. Цель — сформировать уверенность в обществе в априори сфальсифицированных и потому нелегитимных результатах. Собственно, Навальный из Германии уже сейчас именно этот тезис и продвигает.

Январь-февраль 2021. Раскрутка темы о том, что новые формы голосования способствуют фальсификациям.

Март-аппарель-май 2021. Моральный террор организаторов выборов и ЦИК. При этом с апреля подключается накат на партию власти.

Июнь 2021. Раздувание истерики об отсутствии политической конкуренции.

Июль 2021. Перенос акцента на критику муниципальных фильтров и отказов в регистрации.

Август 2021. Вывод темы о «зажимах оппонентов» власти и «искусственном продвижении» кандидатов от партии власти. Начало попыток раскрутки уличных протестов (опробовано на выборах в Мосгордуму) с апелляциями к всяческим подписантам открытых писем и воззваний к власти от научной и творческой интеллигенции. Изолирование власти от «лидеров мнений».

Сентябрь 2021. Час Х. Выборы. Трансляция фейковых данных «экзитполов», сопоставление их с официальными данными, информационная атака через СМИ об «украденных выборах» и призывы к стачкам в крупных и уже известных областных центрах и столицах. Нужная степень подогрева протеста с разной степенью умышленности и неумышленности там поддерживалась всё это время.

Оппозиция, стреляя в думские выборы, целится в президентские. А точнее — в президента Владимира Путина. Задача — сорвать трансфер и сначала не допустить в Думе устойчивой коалиции, способной в переходный период стабилизировать ситуацию, а потом, пользуясь этим, посеять смуту в элитах и не допустить выборов В. Путина или любого его преемника.

Сверхзадача Запада (главного кукловода оппозиции) — не допустить прихода к президентской власти тех сил, которые продолжат курс Путина на суверенитет России и консолидацию вокруг неё постсоветского пространства. Если этого не удастся предотвратить, то максимально ослабить возможности любого президента после выборов-2024. По сути, с Путиным (или его преемником) хотят сделать то же самое, что и с Трампом: стреножить, связать боем, а потом и вовсе выдавить из политики.

Три информационных факта, подтверждающие эти намерения Запада лучше всего:

1. Некий американский чиновник Госдепа заявил, что «Северный поток — 2» никогда не будет построен, и по нему никогда не потечёт газ.

2. Другой американский чиновник Госдепа заявил, что миротворческая роль России в Нагорном Карабахе, оказывается, не предотвратила войну, а «грозит дестабилизацией в регионе» и «является вызовом для всех вовлечённых сторон». Это сказано не в адрес члена НАТО Турции, а в адрес миротворцев России. После того как Алиев с треском выгнал американских представителей из Баку, отказав им в участии в миротворческом процессе, а значит, и во встревании в дела в этой части Закавказья.

3. Евросоюз призвал Госдуму отклонить законопроект об иностранных агентах, так как он «способствует систематическим нарушениям базовых свобод и ограничивает гражданскую активность и независимые СМИ, а также права оппозиции в России». Тут можно даже без комментариев.

Навальный вместо головы Ольга Шматова © ИА Красная Весна

Этого достаточно, чтобы понять: экспромты белорусского сценария для России прошли худсовет, и начались первые репетиции спектакля «Россия вдруг поднялась за нашу и вашу свободу». Премьера — в сентябре, 19 числа. Билеты в кассе театра, прямая трансляция по телевидению.

В главных ролях — люди с хорошими лицами и не менее хорошими фамилиями. В зрительном зале — сценаристы, помощники режиссёра, дублирующий состав труппы, клакеры, проходившие мимо зеваки, отлынивающие от учёбы гимназисты, пубертатные студенты, захваченные волной домохозяйки разной степени достатка, прожжённые журналисты, циничные рекламщики и пиар-консультанты, коррумпированные и испуганные чиновники, озабоченные правами человека иностранные послы.

Основной режиссёрский приём вовлечения публики в действие — спуск актёров в зрительный зал и совместный выход в город. С походом на Кремль. Там под телекамеры мировых СМИ должна разыгрываться финальная сцена буффонады, переходящей в трагедию. Другой задачи продюсеры перед сценаристами не ставили.