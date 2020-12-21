Москва, , 08:41 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина, согласно которому он надеется, что Служба внешней разведки РФ (СВР) продолжит гибко реагировать на изменяющуюся обстановку в мире и учитывать риски тлеющих региональных конфликтов вблизи рубежей страны, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 20 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Если поискать врагов, они обязательно найдутся! Причём, чем хуже дела в экономике страны, тем больше у неё врагов», — поделился мнением пользователь Юрий К.

Многие комментаторы заявили о том, что данные слова президенты вызваны не внешними угрозами, стоящими перед Россией, а внутренним кризисом, связанным с недовольством населения сложившейся экономической и социальной ситуацией.

«Любому школьнику понятно, что к нам никто не сунется из-за огромного количества ядерных ракет на подводных лодках, самолётах и в шахтах. Значит, цель другая. Переключить внимание недовольного внутренними проблемами народа на внешнего «страшного и опасного врага». Кстати, этим приёмом правители стран пользовались уже много сотен лет», — написал пользователь Андрей.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что политика руководства Российской Федерации сама привела ситуацию к тому, что у границ государства постоянно возникают всё новые и новые тлеющие конфликты, которые создают угрозу безопасности страны.

«Внешняя политика последних 30 лет, особенно последних 20 лет, привела к тому, что Россия не смогла защитить свои интересы на постсоветском пространстве, что и привело к ряду тлеющих конфликтов. Умудрились нажить себе врагов кроме НАТО», — считает пользователь Геннадий.

Нашлись и те, кто связал сложившуюся ситуацию с последствиями развала Советского Союза. Граждане считают, что тлеющие конфликты на границе России исходят из неразрешённых территориальных конфликтов, возникших при распаде советского государства.

«Всё это — тяжелые последствия развала Союза Советских Социалистических Республик. Все эти конфликты будут теперь тянуться бесконечно. Ещё один Ближний Восток», — пишет Сергей Я.

Напомним, 20 декабря президент России Владимир Путин сделал заявление, согласно которому он надеется, что Служба внешней разведки РФ (СВР) продолжит гибко реагировать на изменяющуюся обстановку в мире и учитывать риски тлеющих региональных конфликтов вблизи рубежей страны.