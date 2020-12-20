Вашингтон, , 22:13 — REGNUM Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не намерен до инаугурации избранного президента Джозефа Байдена объявлять о своем участии в следующих выборах главы Белого дома. Об этом 20 декабря сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам одного из них, Трамп отказался от этой идеи в связи с тем, что его заявление об участии в выборах в 2024 году может быть воспринято республиканцами как отказ от дальнейшей борьбы за пересмотр итогов выборов, которые состоялись в ноябре 2020 года.

По словам другого источника, Трамп хочет сохранить за собой возможность ещё раз баллотироваться на высший государственный пост, но уже после вступления Байдена в должность президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп намекнул, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году, если не останется на второй срок. По данным ряда источников, он уже обдумывает свою новую избирательную кампанию.

Напомним, 14 декабря в США состоялся заключительный этап выборов президента США — голосование выборщиков. Джо Байден получил 306 голосов, Дональд Трамп — 232. Таким образом, Джо Байден считается официальным победителем выборов президента 2020 года, и в скором времени именно он возглавит Белый дом.