Москва, , 22:19 — REGNUM Заявление болгарского политолога, доктора экономических наук Нины Дюлгеровой о том, что у США нет эффективных инструментов, чтобы остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2», вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 20 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

»Болгария проворонила свой шанс стать газовым транзитёром. Со страху, у которого глаза велики. Отдала трубу вековечному врагу», — пишет Владимир Я.

Многие комментаторы оказались солидарны с мнением Дюлгеровой. По их мнению, российская сторона медленно, но последовательно приближается к окончанию строительства газопровода, поэтому можно говорить о том, что попытки США остановить данный процесс провалились.

«Наши просто передают трубоукладчик очередной вновь созданной фирме. Пока бюрократическая машина США накладывает на эту фирму санкции, трубоукладчик успевает проложить несколько труб по дну. Поэтому американцы бессильны остановить «Северный поток — 2», — считает пользователь под псевдонимом «1 1».

Другие пользователи призвали жителей страны «не говорить гоп, пока не перепрыгнешь». Они считают, что о бессилии США в вопросе остановки строительства российского газопровода можно будет говорить только тогда, когда проект будет окончательно завершён.

«Вот когда достроят, пустят по нему газ, вот тогда и можно будет рассуждать о бессилии», — поделился своим мнением пользователь Алексей.

Тем не менее ряд пользователь пришли к выводу, что данный газопровод настолько выгоден как России, так и ЕС, что он в любом случае будет построен. Вопрос остаётся только в том, когда это произойдёт.

«Северный поток — 2» экономически очень выгоден всем его участникам, а это, кроме нашего «Газпрома», крупнейшие энергетические компании Европы: EON, SHELL, UNIPER, OMV и ENGIE! По этой причине у меня нет никаких сомнений в том, что этот сугубо коммерческий проект обязательно будет завершён и успешно запущен в эксплуатацию, несмотря на все незаконные и экстерриториальные санкции США!» — написал Александр З.

Напомним, 20 декабря болгарский политолог, доктор экономических наук Нина Дюлгерова заявила о том, что у США нет эффективных инструментов, чтобы остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2».