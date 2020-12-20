Москва, , 21:57 — REGNUM Законопроект о зарплате для матерей намерены разработать во фракции «Справедливая Россия», сообщил депутат Госдумы Олег Шеин.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

«Будем разрабатывать закон. В конце концов, когда наша партия 15 лет назад впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил», — отметил Шеин в ТГ-канале.

Поправки предполагают ежемесячные выплаты родителям до достижения детьми совершеннолетия.

Он обратил внимание на то, что подобна практика существует, в частности, во Франции, успешно преодолевшей демографический кризис — там на четырех взрослых приходится четыре ребенка, в России — три.