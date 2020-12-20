Оттава, , 20:10 — REGNUM Прививку от коронавируса SARS-CoV-2 готов сделать публично премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом сам политик сообщил 20 декабря в интервью телеканалу CBC.

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По словам Трюдо, он готов сделать прививку тогда, когда «придет его очередь».

Премьер-министр Канады добавил, что полностью доверяет ученым и докторам, поэтому совершенно не опасается вакцинации.

Как передавало ИА REGNUM, 15 декабря премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции выразил мнение, что пандемия коронавируса нового типа завершится в 2021 году.

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