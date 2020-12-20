Лондон, , 19:42 — REGNUM В столице Великобритании Лондоне в ходе акции протеста против ужесточения мер по COVID-19 задержали 29 человек. Об этом 20 декабря говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

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"Всего были во время протеста задержаны 29 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в акции протеста приняли участие около 150 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что на юго-востоке Англии, а также в Лондоне будут введены жесткие ограничения на перемещение граждан в связи с тяжелой ситуацией по коронавирусу. Гражданам предписано не покидать свои дома.

В итоге огромное число жителей Лондона поспешили покинуть город и близлежащие районы, чтобы не попасть под действие ограничений. На вокзалах и в аэропортах столпились тысячи людей, а улицы заполнили автомобили, создав огромные пробки.