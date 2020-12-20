Анкара, , 19:20 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Алжира Абдельмаджид Теббун провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, говорится 20 декабря в сообщении Управления по связям с общественностью администрации президента Турции.

В сообщении отмечается, что лидеры двух стран обсудили вопросы развития двусторонних отношений и региональную проблематику.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что Турция постепенно превратилась в центр «притяжения для местных и иностранных инвесторов».

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