Париж, , 18:09 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел 20 декабря серию телефонных разговоров с лидерами ЕС, на которых обсудил с ними вопросы, связанные с эпидемией коронавируса в Великобритании. Об этом сообщает телеканал BFM.

Эмманюэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что переговоры были проведены с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

По данным телеканала, стороны обсудили не только ситуацию с коронавирусом в Британии, но и в Южноафриканской Республике.

Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится режим жестких ограничений — гражданам предписано не покидать свои дома. Министр здравоохранения Великобритании посоветовал подданным Её Величества вести себя так, как будто они уже заражены коронавирусом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса куда более заразная, чем первоначальная.