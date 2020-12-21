Москва, , 08:00 — REGNUM Законопроект о туризме на особо охраняемых природных территориях разработали в правительстве РФ, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

В законе о туризме предлагается закрепить понятие «экологический туризм» как туризм, направленный на ознакомление с природными и культурно-этнографическими особенностями местности, способствующий сохранению целостности экосистем и росту социально-экономического благополучия местного населения.

Закрепляется, что отношения, связанные с осуществлением деятельности в сфере экологического туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), регулируются с учетом особенностей их режима, установленного законодательством.

Определяется шесть основных критериев экологического туризма. В частности, он должен быть направлен на формирование экологической культуры, воспитание бережного отношения к природе, вовлечение туристов в волонтерскую деятельность по сохранению, восстановлению, рациональному использованию природных ресурсов, а также изучению местных особенностей традиционной культуры и природной среды.

При этом не допускается использование инфраструктуры, транспорта и оборудования, причиняющих вред окружающей среде, ущерб природным комплексам и объектам ООПТ.

Предполагается соблюдение установленных для таких территорий ограничений хозяйственной деятельности — планируется разработать Правила организации экологического туризма, предельно допустимые рекреационные нагрузки.

Планируется, что перечень объектов капитального и некапитального строительства и связанных с ними объектов инфраструктуры экологического туризма, а также условия их размещения будут утверждаться правительством. Предстоит определить конкретные виды и типы строений, которые могут быть возведены, их характеристики и требования к их размещению на местности. При этом не должно быть возможности строительства объектов капитального строительства на территории государственных природных заповедников.

Законопроектом предполагается создание Единого реестра туристских ресурсов ООПТ федерального значения, ведение которого будет осуществляться Минприроды.