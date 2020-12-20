Лондон, , 16:02 — REGNUM Правительства ряда стран приняли решение немедленно закрыть авиационное и иное сообщение с Великобританией из-за того, что там был обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Напомним, что с сегодняшнего дня в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится режим жестких ограничений — гражданам предписано не покидать свои дома. Министр здравоохранения Великобритании посоветовал подданным Её Величества вести себя так, как будто они уже заражены коронавирусом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса куда более заразная, чем первоначальная.

Британцы сегодня спешно покидают Лондон, чтобы скрыться в сельской местности и не попасть под жесткие ограничения. Это уже привело к массовому скоплению людей на транспортных узлах и толкучке в поездах. Никто не соблюдает социальную дистанцию.

Власти Германии могут перестать принимать рейсы из Великобритании и ЮАР. Бельгия, Италия, Нидерланды уже закрыли авиасообщение с Соединенным Королевством.

При этом ВОЗ утверждает, что новая мутация была выявлена в Великобритании еще в сентябре, позднее она была обнаружена в Дании. Также эту мутацию коронавируса зафиксировали в Нидерландах и Южной Африке.

Израиль обсуждает решение о немедленном закрытии въезда из Великобритании, Дании и Южной Африки.

Франция готовится прервать авиационное и железнодорожное сообщение с Великобританией.