Минск, , 15:51 — REGNUM В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала «Каратели Молодечно», на котором были размещены данные сотрудников правоохранительных органов, а также публиковались призывы к участию в акциях протеста в Минской области.

Об этом 20 декабря сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

Задержанным оказался восемнадцатилетний студент.

«В своих постах задержанный призывал к погромам и обучал способам их совершения, делился с участниками ссылками на инструкции по перекрытию железнодорожного транспорта. Информацию дублировал и в других деструктивных чатах», — сообщает источник.

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Напомним, ранее в Белоруссии задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты», которым оказался студент четвертого курса.