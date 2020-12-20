Минск, 20 декабря 2020, 15:51 — REGNUM В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала «Каратели Молодечно», на котором были размещены данные сотрудников правоохранительных органов, а также публиковались призывы к участию в акциях протеста в Минской области.
Об этом 20 декабря сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
Задержанным оказался восемнадцатилетний студент.
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Напомним, ранее в Белоруссии задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты», которым оказался студент четвертого курса.