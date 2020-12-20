Минск, , 15:29 — REGNUM В двух городах Белоруссии в ходе очередной воскресной акции протеста задержали семь человек, сообщили 20 декабря в пресс-службе правозащитного центра «Весна».

Силы правопорядка на акциях протеста в Минске (сс) Homoatrox

Шесть участников несанкционированных мероприятий задержали в белорусской столице, один человек был задержан в Гродно.

Как сообщает информационное агентство Интерфакс-Запад, информацию о задержании в Минске нескольких человек подтвердили также в ГУВД Мингорисполкома.

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Как сообщало ИА REGNUM, с утра 20 декабря в Минске силовики и спецтехника рассредоточились по улицам города для обеспечения общественного порядка в связи с очередной акцией протеста.