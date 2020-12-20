Москва, , 14:55 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 20 декабря, в день работников органов государственной безопасности, приехал в штаб-квартиру Службы внешней разведки (СВР).

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов российских спецслужб с профессиональным праздником Kremlin.ru

Глава государства возложил цветы к монументу в честь российских разведчиков. Стоит отметить, что сегодня отмечается и 100-летие Службы внешней разведки России.

После возложения цветов глава государства заявил, что необходимо противостоять попыткам переписать историю и исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма. Кроме того, он добавил, что преступления и репрессии против советского народа никогда не будут забыты.

Также российский лидер потребовал продолжить решительную и последовательную работу по борьбе с терроризмом.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев заявил, что Служба внешней разведки России обеспечивает суверенитет страны и её общественно-политическую стабильность.