Нальчик, 20 декабря 2020, 14:40 — REGNUM В Нальчике (Кабардино-Балкария) на женщину во время прогулки напала стая собак. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает телеграм-канал Mash.
Отбиться от собак женщине помогли случайные прохожие. Серьезных ранений она не получила, но одежда была испорчена. Нападение женщина смогла записать на телефон.
Местные жители отмечают, что возле озер и в парках города гуляют стаи бездомных собак. Стоит подчеркнуть, что ещё осенью жители Нальчика отмечали большое скопление бездомных собак. Многие дети боятся самостоятельно возвращаться из школы.
При этом в республике нет государственных приютов для бездомных животных, и их стерилизацией никто не занимается.