Нальчик, , 14:40 — REGNUM В Нальчике (Кабардино-Балкария) на женщину во время прогулки напала стая собак. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает телеграм-канал Mash.

Стая бездомных собак Иван Шилов © ИА REGNUM

Отбиться от собак женщине помогли случайные прохожие. Серьезных ранений она не получила, но одежда была испорчена. Нападение женщина смогла записать на телефон.

Местные жители отмечают, что возле озер и в парках города гуляют стаи бездомных собак. Стоит подчеркнуть, что ещё осенью жители Нальчика отмечали большое скопление бездомных собак. Многие дети боятся самостоятельно возвращаться из школы.

При этом в республике нет государственных приютов для бездомных животных, и их стерилизацией никто не занимается.