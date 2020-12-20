Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Указание не публиковать заявление с утверждением о причастности России к масштабной хакерской атаке на компьютерные системы правительства США, которое уже было готово днем 18 декабря, получили сотрудники Белого дома. Об этом 20 декабря сообщает Associated Press (АР).

Указывается, что «официальные лица в Белом доме были готовы в пятницу (18 декабря — ред.) днем обнародовать заявление, в котором Россия обвинялась в том, что сыграла основную роль в кибератаке».

Также отмечается, что данным сотрудникам «в последний момент» было дано указание по отмене публикации такого документа, при этом в Белом доме не стали пояснять причину такого решения.

«Похоже, что это худший случай хакерской атаки в истории Америки», — приводит агентство слова источника из числа официальных лиц.

Напомним, ранее в США сообщили о масштабной кибератаке, которая была осуществлена через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Позднее действующий президент США Дональд Трамп отметил, что масштаб хакерской атаки был преувеличен в СМИ, и выдвинул версию о причастности к кибератаке Китая, а не России.